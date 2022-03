Mezitli Belediyesine iki ödül birden

Mersin merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hayata geçirdiği projeler ve sosyal belediyecilik anlayışı dolayısıyla bir gecede 2 ödül birden layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Çukurova 1. Kadın Zirvesi Başarı Ödülleri' kapsamında, 'Yılın kadına değer katan belediye başkanı' ödülünü kazandı. Yogun katılımın olduğu gecede, alkışlar arasında sahneye çıkan Başkan Tarhan'a ödülünü yarışmanın organizasyonluğunu yapan Saygın Kurt takdim etti.

Aynı gece ikinci ödül haberi de Bolu'dan geldi.

Mezitli Belediyesinin desteğiyle çekilen otizmli Mert’in öyküsü, Uluslararası Kısa Film Festivalinde (ROFİFE) ikincilik ödülü aldı. 16 yaşındaki otizmli Mert Ünsal'ın yaşadığı zorlukların konu edildiği ‘Benim Dünyam: Mert’ isimli filmin kazandığı ödülü ise Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu Burcu Şanlı aldı. 'Benim Dünyam: Mert' filmi, 42 ülkeden 676 filmin yarıştığı festivalde büyük beğeni kazanarak dev yapımların arasından sıyrılmayı başardı. Ödül kazanan filmlerin büyük bir kısmı Almanya, İspanya, Rusya, İran, Kazakistan gibi birçok farklı ülkeden bu festivale katılım sağlamıştı.

Hayata geçirdikleri projelerin takdir edilmesinin ve ödüllendirilmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Projelerimizi hayata geçirirken ödül kazansın diye yapmıyoruz. En büyük ödül halkımızın gözündeki memnuniyeti görmektir. Biz halkımızın talep ve ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler ortaya koyarken, bu denli takdir ediliyor olması, benim ve çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu ve çalışma azmini artırmaktadır. Çalışmalarımız o denli takdir ediliyor ki, artık bir gecede iki ödül birden alır hale geldik. Bu nedenle Bolu'daki ödül törenine katılamadığımdan, eşitlik birimi sorumlumuz Burcu Şanlı giderek ödülümüzü aldı" dedi.

Toplumun her kesimine hitap edecek projeler geliştirdiklerinin altını çizen Başkan Tarhan, "Aynı gece hem kadınların daha güçlü olması ekonomik özgürlüğünü kazanması için Kadın Üretici Pazarları ve toplumumuzda yer alan otizmli bireylerin farkedilmesi için yaptığımız 'Benim Dünyam' isimli kısa film ile ödül almamız, bunun en güzel göstergesidir. Her iki ödül için, çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında gösterdikleri azim ve özveri ile büyük katkı sunan çalışanlarımıza, gönüllülerimize ve her koşulda desteğini esirgemeyen değerli Mezitli halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.