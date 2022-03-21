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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de örtü altında yetiştirilen erik, üreticinin yüzünü güldürüyor

İHA

Mersin'de örtü altında yetiştirilen erik, üreticinin yüzünü güldürüyor

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun olarak örtü altında yetiştirilen eriğin kilogramının 800 ila bin lira arasında alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürüyor.
İlçenin iklimi ve coğrafi şartlarının uygun olması sebebiyle çeşitli sebze ve meyvenin yetiştirildiği Kıravga Mahallesi’ndeki seralarda ısıtma sistemi yardımıyla erik üretimi de yapılıyor. İlgili kurum müdürleriyle ilçe Kaymakamı Batuhan Bingöl de erik yetiştirilen bahçeleri ziyaret edip, üreticilerle sohbet ederek bilgi aldı.
Örtü altı üretiminin ilçede daha da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Kaymakam Batuhan Bingöl, beraberindekiler baharın habercisi olarak erikleri özenle toplayarak, kasalara dizdi. İlçede mikroklima iklimi sayesinde çeşitli ürünlerin yetiştirildiğine dikkat çeken Kaymakam Bingöl, “Türkiye'nin Erik hasadını Mut’ta gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah bu hasat tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçemizde 14 bin dekar civarında ürün toplayabileceğimiz erik bahçesi var” dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise erik yetiştirilen ilçelerden biri olduklarını ifade ederek, “Toplanan eriği, Mersin'in yanı sıra Antalya, Konya ve İstanbul'daki hallere gönderiyoruz. Buralardan da yurt dışına ihraç edeceğiz. Hasat yapılan sera yaklaşık 800 metrekare alana sahip. Burada 39 Erik ağacı var. Ortalama 1 ton 200 kilogram rekolte bekliyoruz” diye konuştu.
Eriklerin, kaselere yerleştiğini ifade eden Bayır, “Ortalama kasede 8 eriğin bulunduğu 90 gramlık kaseler 80 ila 100 liradan satılıyor. Eriğin kilogramı da 800 ila 1000 liradan satışa sunulmuş durumda" şeklinde konuştu.
Sera üreticisi Uzay Gezer de 4 yıldır Mart ayında hasat yaptıklarını belirterek, iyi bir kazanç elde ettiklerini ancak sezon süresince üretimde zahmetli ısıtma sistemleri kullandıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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