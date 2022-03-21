Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İHA

Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mersin polisi, son 2 ayda yaptığı çalışmayla hırsızlık olaylarını yüzde 20 oranında azalttı, 427 şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 2022 yılının ilk 2 ayında evden, işyerinden ve otodan hırsızlık olaylarında aydınlatma oranı yüzde 50 yükseltti. Polis, olay sayılarını yüzde 20 oranında azaltırken yapılan çalışmalarda 427 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle mahallelerde görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin geceleri aktif, görünür olmasının hırsızlık olaylarını caydırıcı olmasında önemli bir rol oynadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’ta yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’ta yol çalışmaları ...
Engelsiz Yaşam Parkında engeller aşılıyor
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Parkında engeller aşılıyor
Mersin'de örtü altında yetiştirilen erik, üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de örtü altında yetiştirilen erik, üreticinin ...
Mezitli Belediyesine iki ödül birden
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesine iki ödül birden
Seçer'e 'Yılın kadın istihdamı sağlayan belediye başkanı' ödülü
YEREL HABERLER Seçer'e 'Yılın kadın istihdamı sağlayan belediye ...
Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor
YEREL HABERLER Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor
Mersin'de 'Aktif ve başarılı yaş alma yürüyüşü' düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de 'Aktif ve başarılı yaş alma yürüyüşü' ...
Mersin'de sinek ve haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de sinek ve haşereyle mücadele çalışmaları ...
Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü
Mersin'de Covid-19 kurbanı sağlık çalışanları anısına fidan dikildi Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bugüne en ön safta mücadele edip hayatını kaybeden sağlık çalışanları unutulmadı
YEREL HABERLER Mersin'de Covid-19 kurbanı sağlık çalışanları anısına ...
Kilosu 25-30 TL'ye satılan örtü altı çilek, üreticisini sevindiriyor
YEREL HABERLER Kilosu 25-30 TL'ye satılan örtü altı çilek, ...
Seçer: “3 yılda çiftçiye 75 milyon lira destek verdik” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ‘Üretmezsek Tükeniriz” temalı tarım etkinlikleri serisinde, ‘Tarımda Girdi Sorunları ve Çıkış Yolu’ konferansına katıldı Seçer: “Üretmek zorundayız, üretmezsek tükeniriz, kaybederiz”
YEREL HABERLER Seçer: “3 yılda çiftçiye 75 milyon lira destek ...
MDOB’dan ‘Allegra Ensemble’ konseri
YEREL HABERLER MDOB’dan ‘Allegra Ensemble’ konseri
Kır Çiçekleri’nden 7 sporcu, ‘Mersin Atletizm İl Karması’na katılma hakkı kazandı
YEREL HABERLER Kır Çiçekleri’nden 7 sporcu, ‘Mersin Atletizm İl ...
“Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları” Silifke’de başladı
YEREL HABERLER “Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları” ...
Meral Seçer: "Kooperatifleşme yerel kalkınmada çok önemli bir yer tutuyor" Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, ‘Kadın Gülerse Dünya Güler’ ana temasıyla düzenlenen Çukurova 1. Kadın Zirvesi’ne katıldı
YEREL HABERLER Meral Seçer: "Kooperatifleşme yerel kalkınmada çok ...
Kadınlar ve çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleriyle zafer coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Kadınlar ve çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tanıtım Günleri sona erdi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tanıtım ...
Mersin'de fener alayı Erdemli ilçesinde düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı
YEREL HABERLER Mersin'de fener alayı Erdemli ilçesinde düzenlenen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.