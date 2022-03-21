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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir MSK takımlarında galibiyet sevinci

İHA

Mersin Büyükşehir MSK takımlarında galibiyet sevinci

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) basketbol takımları, mücadele ettikleri lig ve kupalarda aldıkları sonuçlarla taraftarlarını mutlu etti. Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı ise evinde aldığı galibiyet ile şampiyonluk mücadelesini sürdürürken, ligin hemen ardından başlayacak olan playoff mücadeleleri için iddialı olduğunu gösterdi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) mücadele eden MSK Kadın Basketbol Takımı, TKBL 26’ncı hafta mücadeleleri kapsamında Antalya Güneşi Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Mersin temsilcisi, 9353 skorla kazandı. İlk periyodu 2013, ikinci periyodu 2218 kazanan MSK, ilk yarıyı 4231’lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan kadın basketbol takımı, üçüncü periyodu 20 sayı farkla bitirirken, son periyodu 2314 kazandı ve maç sonunda rakibine karşı 40 sayı öne geçerek deplasmandan galip ayrıldı. Lig’de 14’üncü sırada olan Antalya Güneşi GSK karşısında üstün oyun sergileyen MSK Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne çıkma yolunda iddialı olduğunu gösterdi.
Kayseri’de düzenlenen U14 Kızlar Anadolu Şampiyonaları Kırmızı Grup mücadeleleri tamamlandı. Şampiyonada mücadele eden Mersin temsilcisi MSK U14 kız basketbol takımı, oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Şampiyonanın ilk gününde Şırnak Gelişim Gençlik Spor Kulübü karşısında 50 sayı fark ile 8535 galip gelen MSK U14 Kız Basketbol Takımı, turnuvanın ikinci günü karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyesi U14 Kız Basketbol Takımı’nı 7539 yendi. Üçüncü gün Başkent Kartalları Spor Kulübü ile karşılaşan MSK’lı genç yıldızlar, bu karşılaşmayı da 6339 kazanarak şampiyonada iddialı olduğunu gösterdi. Şampiyona finalinde İÇDAŞ Spor Kulübü ile karşılaşan Mersin temsilcisi bu karşılaşmayı 4241 kazandı ve U14 Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Lig Kadınlar A Grubu’nda da heyecan sürdü. Lig’de 17’nci hafta mücadeleleri kapsamında MSK Kadın Hentbol Takımı, kendi evinde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü’nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 2715 önde tamamlayan Mersin temsilcisi, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek, karşılaşmayı 4434 kazandı. MSK Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Ali Rıza Yeşil, “Güzel bir galibiyet oldu. Bir Aksaray maçımız kaldı. Aksaray maçını da alıp A grubunu lider bitirerek, playofflara gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeşil, 23 Mart’ta saat 16.00’da Mersin Yenişehir Spor Salonu’nda Aksaray ile oynayacakları maça tüm sporseverleri davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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