Korona virüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturuldu

– Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesinde, pandemi döneminde görevi başındayken korona virüs nedeniyle yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak adına fidan dikimi yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Yeşilovacık Orman İşletme Şefliği Kemer mevkiinde, yaşamını yitiren sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturuldu. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin Toros Devlet Hastanesi, Sağlık Sen Mersin Şubesi ve Mukaddem Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Ahmet Erkal’ın proje ortaklığı ile yaklaşık 350 kişinin katıldığı etkinlikte, binlerce fidan toprakla buluştu. Etkinliğe, Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz de katıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, törende yaptığı konuşmada, bütün mesleklerin kutsal olduğunu, ancak hekimliğin ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Hekimlerin, insanı yaşatmak adına kendi hayatlarından vazgeçtiklerini belirten Akduman, ayrıca Orman Haftasına girmelerinden dolayı bu etkinliğin çok daha anlamlı hale geldiğini ifade etti.

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