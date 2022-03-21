Çukurova'nın rakibi İtalyan Venezia 



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) yarı finalindeki rakibi İtalyan Umana Reyer Venezia (Venedik) oldu.

Organizasyonun çeyrek finalinde Valencia Basket ile eşleşen Venezia, kendi evinde oynadığı ilk maçı 57-61 kaybetti. Dün akşam İspanya'daki rövanş mücadelesini 67-75 kazanarak son final four biletini alan İtalya temsilcisi Venezia, Çukurova Basketbol'un rakibi oldu.

5-7 Nisan'da oynanacak final four maçları, dörtlü finale kalan takımlardan birinin evinde organize edilecek. Buna göre Mersin, İstanbul, Bourges (Fransa) ya da Venedik (İtalya), final maçlarına ev sahipliği yapacak. FIBA'nın konuya ilişkin kararı önümüzdeki günlerde açıklanacak. DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-03-21 12:08:49



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