Silifke’de çağla festivali düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde Çağla festivali ve kültür şenlikleri düzenlendi.

Silifke Belediyesi, Işıklı ve çevre mahalleleri sosyal yardımlaşma, dayanışma, kültür ve turizm derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen çağla festivali ve kültür şenlikleri renkli görüntüler ortaya çıkardı. Halk oyunları gurubunun sunduğu folklor gösterilerinin ardından en iyi çağla yetiştiren ve en iyi çağla bahçesi oluşturan çiftçilere ödül verildi. Daha sonra sanatçı Ayşe Dinçer sahne alırken, meşhur Silifke yoğurdu da tattırıldı.

Çağla festivali ve kültür şenliğinin Işıklı mahallesinde düzenlenmesinden dolayı çok memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Zafer Can, “Türkiye genelinde turfanda çağlayı her mevsimde bizim çiftçi kardeşlerimiz yetiştirmektedir. Biz de yetiştirdiğimiz bu tarım ürünümüzün tanıtılması için belediyemizle ortak bir çalışma yaptık. Bugün de düzenlediğimiz bu şenlikle çağlamızı tanıtıyoruz. Çiftçilerimizi daha iyi ve daha kaliteli üretime teşvik etmek amacıyla düzenlenen en iyi çağla yetiştiren ve en iyi çağla bahçesi oluşturan çiftçimizin ödüllendirilmesi de bizleri memnun etmiştir” dedi.

Bu tür etkinlikler sayesinde yörenin tarım ürünlerini, doğal güzelliklerini, kültürünü ve sosyal yaşantılarını tüm dünyaya tanıtma gayreti içerisinde olduklarını belirten İlçe Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Çağla festivali ve kültür şenliğimizi geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İlçemizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi, kısacası merkez ve kırsalıyla daha yaşanılabilir bir Silifke hayalimiz her zaman önceliğimiz olmuştur, olmaya da devam edecektir. Silifke yoğurdumuz, çileğimiz ve çağlamız başta olmak üzere diğer tarım ürünlerimizin tanıtımını yapmak üzere bu tür etkinliklerimize ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Festivale ilçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ile birlikte diğer protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

