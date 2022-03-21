Oyun Kolejinde renkli bahar şenliği

Mersin'de Oyun Koleji Anaokulu tarafından düzenlenen bahar şenliği öğrenciler ve velileri buluşturdu.

Eğitim sektöründe faaliyetlerini sürdüren Oyun Koleji Anaokulu tarafından bahar şenliği düzenlendi. Şenlik renkli anlara sahne olurken öğrenciler 20 farklı atölye çalışması ve çocuk oyunları ile doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine veliler de eşlik etti.

Amaçlarının öğrencilerin velilerle kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu belirten Oyun Koleji Kurucularından Ufuk Akbıyık, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz Oyun Koleji Bahar Şenliği öğrenci velilerin keyifli zaman geçirmeleri açısından büyük önem arz ediyor. Bu noktada üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bütün velililerimizin katılım sağlaması bizleri son derece mutlu etti. Birlikte güçlü bir aile olduk. Kolejimiz henüz eğitim hayatında yeni bir kurum olmasına rağmen kendini kısa sürede kanıtlamayı başardı" dedi.

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