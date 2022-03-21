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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 'Dünya Su Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı

İHA

Mersin'de 'Dünya Su Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, '22 Mart Dünya Su Günü’nü hafta sonunda gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutladı.
MESKİ’nin iki gün boyunca süren 'Dünya Su Günü' kutlamaları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin hareketli açılışıyla başlayan etkinlikler, ‘7’den 77’ye su tasarrufu’ sohbetleriyle devam etti. Su tasarrufu ve doğanın korunmasıyla ilgili birçok konuya dikkat çekilen bölümde, vatandaşların bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olması hedeflendi. ‘Masalcı Abla’ etkinliğinde ise küçük çocuklara masal ve hikaye anlatımıyla birlikte drama gösterisi yapıldı. Daha sonra gerçekleşen ‘Çocuk şarkılarıyla zumba’da ise çocuklar hem spor yaptı hem de neşesine neşe kattı.
Gezici su analiz laboratuvarında deneyler yapıldı
Etkinlik alanında yer alan MESKİ standında su tasarrufuyla ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra MESKİ Gezici Su Analiz Laboratuvarını gezen katılımcılar, suyla ilgili deneyler yapma şansı buldu. Standı gezen ailelerin çocuklarına yapılan yüz boyama etkinliği sayesinde hem büyükler hem de küçükler rengarenk bir gün geçirdi.
Katılımcılar eğlenceli zamanlar yaşadı
MESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı personeli tarafından yapılan ‘Nebii Şengezer’le mini konser’ ile katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı. Her yaştan Mersinlinin katıldığı ‘zumba’ etkinliğinde ise vatandaşlar eğlenceye ve aktiviteye doydu. ‘Türkiye Capoeira Camara ile Capoeira Show’ etkinliğinde dans ve sporun estetikle buluşmasını izleyen seyirciler, müziğin ritmine ayak uydurarak eğlenceli zamanlar geçirdi. Etkinliklerin finalinde sahne alan ‘Kent Orkestrası’ ile birlikte kutlamalar, coşkulu ve keyifli bir şekilde sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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