Özel Kalem Müdürü Gümüştok, Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı oldu

Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok, devam ettiği mevcut görevin yanı sıra belediye başkan yardımcısı olarak da görevlendirildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar aktif siyasetin içinde bulunan Onur Eryılmaz Gümüştok, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın 25. Dönem milletvekilliği döneminde başdanışmanlığını da yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen Gümüştok, mevcut görevin yanı sıra başkanlık makamının olurları doğrultusunda belediye başkan yardımcısı oldu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans, işletme bölümünden de yüksek lisans mezunu olan Gümüştok, "Almış olduğum görevin en önemli unsurları, ekipler arasındaki uyum ve koordinasyondur. Bu bilinçle hareket edip kurumumuza maksimum fayda sağlamayı sürdüreceğim. Mevcut Özel Kalem Müdürlüğünün yanında yeni görevimi de layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Başkanımız Mustafa Gültak'ın önderliğinde, gönül belediyeciliği ışığında Akdeniz halklarına hizmet, proje ve çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Başta belediyemiz olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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