AK Parti’li Yılmaz: “Gazetecilere saldırı düzenlenmesi asla kabul edilemez”

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de son 1 ayda yerel gazete ve gazetecilere yönelik saldırıları kınayarak, "Belgeleriyle, delilleriyle yaptıkları haberi beğenmedikleri gazetecilere saldırı düzenlenmesi asla kabul edilemez. Bu saldırılar sadece Mersin basınına değil, tüm gazetecilere ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir tehdit ve saldırıdır” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 1415 Şubat’ta Mersin CHP Gençlik Kolları üyesi bir grubun, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili milyarlık yolsuzluk iddialarına ilişkin haber yapan Mersin Haberci Gazetesi çalışanlarına saldırdığını ve onları tehdit ettiğini anımsattı. Mersin Birebir Haber ve Mersin Kara Haber İmtiyaz Sahibi Zeynel Boğan'ın da 14 Mart’ta 4 kişinin muştalı ve bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandığını belirten Yılmaz, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk ve vurgun iddialarını belgeleriyle deşifre eden gazeteciye yönelik saldırının faillerinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü kadrosunda çalıştıklarının ortaya çıktığını söyledi.

Basın ve düşünce özgürlüğünü benimsemekte zorlanan kişilerin, gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef gösterdiğini ve bu tip saldırılarda önemli rol üstlendiğini ifade eden Yılmaz, “Bu saldırılar, tamamen gazetecilere gözdağı verme politikasıdır. Her fırsatta sözde ‘basın özgürlüğü’ diye bağıranların, kendilerine yönelik en ufak bir eleştiride gazetecileri ölümüne darp etmesi, onların çirkin yüzlerini bir kez daha göstermiştir. Açıklamalarında demokrasiden, insan haklarından bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığı yapması tam bir rezalet ve çelişkidir. Vatana ihanetten yargılanan insanlara bile ‘gazeteci’ diyerek sahip çıkarken, kalkıp belgeli habercilik yapan bir gazeteciyi darp etmeleri ikiyüzlülüktür. Bir yandan başörtüsüne ‘bir metrelik bez parçası’ deyip de diğer yandan helalleşme istemeleri nasıl bir tutarsızlık ise basın özgürlüğü, dürüstlük gibi kavramları kullandıkları halde gazetecileri hedef almaları da aynı tutarsızlığın göstergesidir. Bu çirkin saldırılar, sosyal demokrat geçinen insanların, hak ve adalet anlayışını gözler önüne sermesi açısından da ibretliktir” diye konuştu.

Demokrasiye, basın mensuplarına ve ifade özgürlüğüne yönelik çirkin ve elim olayları kınayan Yılmaz, belgeleriyle, delilleriyle yaptıkları haberi beğenmedikleri gazetecilere saldırı düzenlenmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Yılmaz, “Bu saldırılar sadece Mersin basınına değil, tüm gazetecilere ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir tehdit ve saldırıdır. Demokrasi, farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Demokrasinin en önemli sacayaklarından biri olan basın ve ifade özgürlüğü, Anayasamızda da güvence altına alınmıştır. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz edilemez. Demokrasi ve basın özgürlüğü her zaman galip gelecektir. Güzel kentimiz Mersin'in bu tip çağ dışı ve demokrasi düşmanı olaylarla gündeme gelmesi son derece üzücüdür. Bizler; demokrasiden, özgürlüklerden yana duruşumuzla hemşehrilerimizin refahı, mutluluğu ve huzuru için bu çağ dışı zihniyetle legal yollarla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Demokrat geçinen sözde ‘basın özgürlüğü' savunucularının, hukuk önünde de milletimizin nezdinde de hesap vermesi için her iki olayın da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

