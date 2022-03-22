Nesibe Aydın - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 91-80

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Seher Ayşenur Yazıcıoğlu, İbrahim Altıntaş, Berk Kurtulmuş

NESİBE AYDIN: Thomas 13, Merve Albayrak, Snytsina 13, Merve Uygül 1, Gülşah Duman Bıçakçı, Nacickaite 21, Hülya Çoklar Asarcıklı, Meltem Yıldızhan 10, Harika Gözde Eldaş 11, Coates 22

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR.: Gizem Mürüvet Uca 7, Merve Arı 13, Duygu Özen 4, Gonca Karataş, İrem Sözen, Ferda Yıldız 16, Macaulay 27, Doyle 13, Tuğçe Turus

1'İNCİ PERİYOT: 23-29

İLK YARI: 52-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-69

Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Nesibe Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 91-80 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-03-22 18:29:15



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