Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80

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Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları, Nesibe Aydın Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladı. Maçı 9180 kazanan Nesibe Aydın, ilk yarı finalist oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de başladı. Çeyrek final maçları Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan Nesibe Aydın Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla start aldı. Maça iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 2923 önde tamamladı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Nesibe Aydın, devreye 5248 önde girdi. Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla geçerken, bu periyotu da Nesibe Aydın 7469 galip kapadı. Son periyotta aradaki sayı farkını biraz daha açan Nesibe Aydın, maçı 9180 kazanarak, ilk yarı finalist oldu.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx, İbrahim Altıntaş xx, Berk Kurtulmuş xx

Nesibe Aydın: Jessica Thomas 13 xx, Katsiaryna Snytsina 13 xx, Merve Uygül 1 xx, Kamile Nacıckaite 21 xxx, Meltem Yıldızhan 10 xx, Harika Gözde Eldaş 11 xx, Alaina Denise Coates 22 xxx

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 7 xx, Merve Arı 13 xx, Duygu Özen 4 xx, Ferda Yıldız 16 xxx, Victoria Ayo Macaulay 27 xxx, Kathleen Mae Doyle 13 xx

1. periyot: 2329 (Bursa Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 5248 (Nesibe Aydın lehine)

3. periyot: 7469 (Nesibe Aydın lehine)

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