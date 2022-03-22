Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Safiport, Galatasaray’ı 7468 yenerek, ikinci yarı finalist oldu.
Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça her iki takımda karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyotu Galatasaray 2422 önde tamamladı. İkinci periyot kıyasıya mücadeleye sahne olurken, devreye Galatasaray 4340 önde girdi. Maçın 3. periyotunda rakibine göre biraz daha iyi oynayan Fenerbahçe Safiport, bu periyotu 5753 önde tamamladı. Maçın son periyotunda etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Safiport, maçı 7468 yenerek, ikinci yarı finalist oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Göksun Öz xx, Çağlar Özkan xx
Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally 4 xx, Olcay Çakır Turgut 10 xx, Şerife Alperi Onar 9 xx, Olatayo Williams 8 xx, Tuğçe Canitez 16 xxx, Kayla Renae Mc Bride 9 xx, Alina Iagupova 18 xxx
Galatasaray: Kaela Davis 8 xx, Melis Gülcan 6 xx, Sude Yılmaz 5 xx, Kelsey Plum 24 xxx, Tina Krajisnik 11 xx, Merve Aydın 9 xx, Shante Marie Evans 5 xx
1. periyot: 2224 (Galatasaray lehine)
Devre: 4043 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 5753 (Fenerbahçe Safiport lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.