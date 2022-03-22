Fenerbahçe Safiport - Galatasaray: 74-68

Mustafa ERCAN Soner AYDIN /MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Göksun Öz, Çağlar Özkan
FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 4, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Şerife Alperi Onar 9, Wıllıams 8, Tuğçe Canıtez 16, McBride 9, Iagupova 18
GALATASARAY: Davis 8, Melis Gülcan 6, Sude Yılmaz 5, Plum 24, Krajisnik 11, Merve Aydın 9, Evans 5
1'İNCİ PERİYOT: 22-24
İLK YARI: 40-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53
Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Galatasaray'ı 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
BitCi Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın ilk periyotu Galatasaray'ın 24-22 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci periyotunda da üstünlüğünü devam ettiren sarı kırmızılı ekip devreyi 43-40 önde kapattı. Üçüncü periyotta oyunu dengeleyen sarı lacivertli ekip, üstünlüğü ele alarak son çeyreğe 57-53 önde girdi. Çekişmeye sahne olan son çeyrekte rakibine geri dönüş izni vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 74-68 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-03-22 21:50:05
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