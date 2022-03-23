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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor

İHA

MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 20 adet üst yapılı araç satın alarak, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre MESKİ, ilk etapta gelen 5 adet iş makinesi nakil aracı, 2 adet su tankeri, 1 adet sepetli platform aracın yanı sıra 1 adet katlanabilir bomlu vinç, 1 adet kanal açma, 6 adet kombine kanal açma ve temizleme aracı ile 4 adet vidanjör olmak üzere toplam 20 adet üst yapılı aracı bünyesine kattı.
MESKİ, yeni alınan araçlarla ergonomi, performans ve işlevsellikleri itibariyle akaryakıt tasarrufu ve yedek parça maliyetlerini daha düşük seviyelere çekiyor. Araç ve iş makinelerini bünyesine kazandıran MESKİ, hem daha çevreci, güçlü, teknolojik performansı yüksek bir araç parkına sahip oluyor hem de hizmetlerini daha etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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