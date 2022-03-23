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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta hafızlara belgeleri verildi

İHA

Tarsus'ta hafızlara belgeleri verildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde Müftü Ali Can 'Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olup "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini verdi.
Müftülüğe bağlı Üçelif Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan ve 2022 yılı Ocak ayında yapılan 'Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan öğrencilerden Yasemin Alpaydın ve Fahriye Gül Ülker'e Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürlüğünce hazırlanıp gönderilen Hafızlık Belgeleri, İlçe Müftüsü Ali Can tarafından verildi.
Öğrencilere hafızlık belgelerini takdim eden Müftü Ali Can, "Üçelif Kur'an kursumuzda hafızlıklarını tamamlayarak girdikleri sınavda başarılı olan ve hafızlık belgesi almaya hak kazan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hamelei Kur'an olan kardeşlerimizin, bundan sonraki hayatlarında Kur'an'ın ve İslam'ın hadimi olmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Onları yetiştiren anne babalarına, Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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