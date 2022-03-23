Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibi, yine şampiyon

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Kulüplerarası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması’nda 2’nci şampiyonluğunu kazandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışmada, “Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal” kategorisinde 2’nci kez birinciliği göğüsleyen Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibi, bölge yarışmasında Mersin’i temsil edecek. Ekip, bu yıl da gösterdiği yüksek performansla katılımcıların büyük alkışını alırken, bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halk oyunları ekibini tebrik ederek, çocuklarını halk oyunlarına yönlendiren ailelere de teşekkür etti. Halk oyunları ekibinin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl ki yarışmada birinci olan ekibimiz, bu yıl da şampiyonluğu göğüsleyerek bizleri yine gururlandırdı. Önümüzdeki süreçte bölge yarışmasına katılarak kentimizi temsil edecekler. Kendilerine ve eğitmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kültürümüzün yansıması olan halk oyunlarına çocuklarımızın sahip çıktığını ve bu aktivitelerin içinde yer aldığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Biz de Toroslar Belediyesi olarak onların her zaman yanlarındayız” şeklinde konuştu.

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