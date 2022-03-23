AK Parti'li Yılmaz: "Çiftçi ve üreticilerimize yaklaşık 200 milyon lira destek yapılacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Yılmaz: "Çiftçi ve üreticilerimize yaklaşık 200 milyon lira destek yapılacak"

İHA

AK Parti'li Yılmaz: "Çiftçi ve üreticilerimize yaklaşık 200 milyon lira destek yapılacak"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersinli çiftçi ve üreticilere yaklaşık 200 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.
Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin 20 yıldır hep çiftçinin yanında olduğunu söyledi. Özellikle sebze ve meyvecilik ile seracılık faaliyetlerinde Türkiye’nin büyük bir bölümüne üretimle katkı sağlayan Mersin’in yüzölçümünün yüzde 21’inde, yaklaşık 330 bin hektar alanda tarımsal üretim gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, ilin narenciye üretiminde de dünyada 4’üncü sırada yer aldığını söyledi. Mersin’in yaş sebze ve meyve, narenciye, bakliyat ihracatında da Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin, Türkiye’de tarımsal üretimin gelişmesi için 20 yıldır çiftçilere ve üreticilere milyarlarca liralık desteklerde bulunduğunun altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin geçen hafta çiftçi ve üreticilere 5 milyar 586 milyonluk destekleme ödemesi yapılacağı yönündeki açıklamanın, çiftçi ve üreticileri mutlu ettiğini kaydeden Yılmaz, “Tarımsal destek ödemeleri kapsamında Mersinli üretici ve çiftçilerimize toplam 45 milyon 745 bin lira ödeme yapıldı” dedi.
Türkiye’de ‘tarımın başkenti’ olma yolunda önemli bir ivme kazanan Mersin’in bereketli topraklarında her mevsim üretimin gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, 2021 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin toplamının ise 198 milyon 303 bin lira olacağını ifade etti. Yılmaz, "Bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında Mersinli üreticimize toplam 104 milyon 696 bin, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında 72 milyon 356 bin, su ürünleri üretiminin desteklenmesi kapsamında 635 bin, tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi kapsamında 4 milyon 992 bin, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında ise 15 milyon 621 bin olmak üzere 2021 yılı desteklerinde toplam 198 milyon 303 bin lira Mersinli üreticilerimizin ve çiftçilerimizin hesaplarında olacak. Çiftçilerimizin yanında olan, üreticilerimizi her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibi, yine şampiyon
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibi, yine ...
Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 ...
FETÖ zanlıları Mersin Limanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ zanlısı ile birlikte, şüphelileri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ zanlıları Mersin Limanı'ndan yurt dışına kaçmaya ...
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi Mersin polisi, bir eve düzenlediği operasyonda 40 tabanca ile 6 yapım aşamasında olduğu değerlendirilen silah ele geçirdi Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele ...
Tarsus'ta hafızlara belgeleri verildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta hafızlara belgeleri verildi
Seçer: "Mersin bir tarih hazinesi" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Geleceğimiz bugünden çok daha iyi olacak"
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin bir tarih hazinesi" Mersin Büyükşehir ...
Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı
Down sendromuna renkli çoraplarla dikkat çektiler Başkan Seçer, down sendromlu bireylerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Down sendromuna renkli çoraplarla dikkat ...
MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor
Mersin'de aranan 25 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de aranan 25 kişi yakalandı
Mersin'de köpeğe kan donduran işkence Beslediği yavru köpeğe işkence yaparak kafasını duvara çarpan şahıs, hırsını alamayarak 15 metre yükseklikten aşağı attı O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de köpeğe kan donduran işkence Beslediği yavru ...
Fenerbahçe Safiport - Galatasaray: 74-68
YEREL HABERLER Fenerbahçe Safiport - Galatasaray: 74-68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 - Galatasaray: 68 İkinci yarı finalist Fenerbahçe Safiport oldu
YEREL HABERLER Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: ...
Yavru köpeği dövüp, çatıdan attı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yavru köpeği dövüp, çatıdan attı; o anlar kamerada
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80
YEREL HABERLER Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 - ...
Nesibe Aydın - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 91-80
YEREL HABERLER Nesibe Aydın - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 91-80
Yerli mısır Çukurova'da yeniden toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yerli mısır Çukurova'da yeniden toprakla buluştu
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Başkan Seçer'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Başkan ...
Bozyazı'da fidan dikim etkinliği
YEREL HABERLER Bozyazı'da fidan dikim etkinliği
Derya 8 kurşunla vurulup sakat kaldı, mahkeme adli tıp raporu istedi
YEREL HABERLER Derya 8 kurşunla vurulup sakat kaldı, mahkeme adli ...
Down sendromlu gençler hayallerini gerçekleştirdi Toroslar Belediyesince '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, down sendromlu gençler bir günlüğüne zabıta, temizlik, fen işleri, spor ve sağlık müdürü oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu gençler hayallerini ...
Mersin'de 4 gündür aranan Elif, bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de 4 gündür aranan Elif, bulundu
Sokakta eski karısını vuran şahsın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Sokakta eski karısını vuran şahsın yargılanmasına ...
Büyükşehir Belediyesinden Eshab-ı Kehf’de kaynar ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Eshab-ı Kehf’de kaynar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.