Akdeniz Belediyesi üretiyor, yeniliyor, tasarruf ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, fabrika gibi çalışan teknik birimler ve makine ikmal sahasında birçok araç ve gereci tamir edip yeniden hizmete sunarak tasarruf sağladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak'ın talimatları doğrultusunda, israfı önlemek ve belediye kaynaklarının çok daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla ekipler aralıksız çalışıyor. Belediyenin hizmet birimlerine ait kepçe, silindir veya kovalı araç gibi ağır iş makineleri, ayrıca kamyon, otobüs ve midibüsler ile çeşitli araç, gereç ve ekipmanlar, makine ikmal sahasında bulunan ve her biri alanında uzman teknik ekiplerce önce tamir edilip yenileniyor, ardından tekrar hizmete sunuluyor.

Atölyelerde üretim ve yenileme aralıksız sürüyor

Zaman içinde yıpranıp zarar gören büyük veya küçük çöp konteynırları da saha içerisindeki atölyede tadilattan geçirilip tekrar hizmete sunuluyor. Kendi personeli ve sahip olduğu teknik imkanlarıyla yaptığı bu tamir ve yenileme sayesinde Akdeniz Belediyesi, ciddi bir maliyet kaleminden tasarruf elde ediyor.

Aralıksız gerçekleşen tüm bu üretim ve yenileme çalışmalarının yanında, saha içerisinde çeşitli kaynak işleri ile birlikte eskiyen veya zarar gören belediyeye ait kapı ve pencereler, korkuluk ve çatılar, tabelalar, raket, billboard ve daha birçok malzeme de yenileniyor ve yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Mobilya atölyesi de üretiyor, yeniliyor

Ekipler, belediyenin yine makine ikmal sahasında bulunan mobilya atölyesinde de aralıksız üretim yaparak parkların bank ve kamelya ihtiyacını, ayrıca okul, cami, Kur’an kurslarının, kitaplık, dolap ve kapı gibi mobilya ihtiyaçlarını karşılıyor, bu binaların boyama işlerini de yaparak yapıları tamamen yeniliyor.

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