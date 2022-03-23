Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su’yu ziyaret etti

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mersin’de Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Croitor, daha sonra Valilik makamına geçerek Vali Su ile bir süre sohbet etti.

Vali Su, Büyükelçi Croitor’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretlerin kültürlerin kaynaşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Mersin’in tarım, sanayi, ekonomik alanda ülkemizdeki yeri ve coğrafi özelliklerinin yanında kültürel yapısının da önemini vurgulayan Su, Croitor’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Croitor ise Mersin’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.

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