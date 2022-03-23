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Limanda konteynerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

DHA

Limanda konteynerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN Limanı'nda konteynerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi S.G. ve F.Ç. yakalandı. Şüphelilere yardım ettiği belirlenen TIR sürücüsü  Z.C., kaçırmayı organize eden H.E. ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´nda hizmetli olarak çalışan ve şüphelilerle irtibatta olduğu tespit edilen E.Ç. gözaltına alındı.
Mersin Limanı'nın gümük beyanı ve ekli belgelerinin, eşyanın fiziki muayenesi yapıldığı kırmızı hat  bölgesinde, konteyner kapılarını açmaya çalışan şüpheliler S.G. ve F.Ç., görevliler tarafından fark edilerek yakalandı. Şüphelilerin alana TIR dorsesinde gizlice girmesini sağlayan sürücü Z.C. de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada FETÖ/PDY 'terör örgütü üyeliğinden' haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kamu görevinden ihraç edilmiş oldukları tespit edilen S.G. ve F.Ç.'nin İtalya´ya gidecek olan yük gemileri aracılığıyla ülke dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.
TIR SÜRÜCÜSENE TESLİM ETMİŞ
Soruşturmanın devamında, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden ve şüphelileri Gaziantep'ten Mersin´e getirerek burada TIR sürücüsüne teslim ettiği anlaşılan H.E., Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gözaltına alınarak Mersin'e getirildi. H.E.'nin irtibatta olduğu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´nda hizmetli olarak çalışan E.Ç. ise Ankara'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  şüpheli S.G., F.Ç., TIR'ın sürücüsü Z.C. ve kaçışı organize eden H.E. tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-03-23 12:17:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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