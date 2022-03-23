Mersin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılırken, eş zamanlı olarak Karaduvar Mahallesi’nde de asfaltlama çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kent genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarının yanı sıra deforme olmuş, yıpranmış yol ve kaldırımları da yeniliyor. Ekipler, MESKİ’nin çalışma gerçekleştirdiği Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 138. Cadde’deki 2 bin 400 metre uzunluğundaki yolda çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kaldırım imalatının yanı sıra PMT serimi gerçekleştiriyor. Kaldırım ve asfalta hazırlık çalışmalarının tamamlanması sonrası sıcak asfalt serim çalışmalarının da yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eş zamanlı olarak Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi 65117 Sokak’ta da çalışma gerçekleştirdi. MESKİ çalışmaları sonrasında deforme olan 550 metre uzunluğundaki yolda gerekli çalışmalar yapılarak, sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde de Karaduvar Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde kaldırım çalışması yapan ekipler, deforme olmuş kaldırımları yenileyerek vatandaşların hizmetine sunmuştu.

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