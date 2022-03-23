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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de şubat ayında trafiğe bin 552 taşıt daha eklendi

İHA

Mersin’de şubat ayında trafiğe bin 552 taşıt daha eklendi

– Mersin’de şubat ayında bin 552 taşıt daha trafiğe dahil olurken, trafiğe kayıtlı taşıt sayısı da 678 bin 740’a yükseldi. Mersin, bu taşıt varlığıyla 8’inci sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Şubat 2022 sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldı. Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da şubat ayı sonu itibariyle 25 milyon 385 bin 84’e yükseldi. Türkiye'de şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Öte yandan, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,2 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,7 ve traktörde yüzde 16,1 artarken; minibüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 36,4, kamyonda yüzde 29,9, otomobilde yüzde 17,7, otobüste yüzde 12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 5,7 azaldı.

Mersin’de şubat sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 678 bin 740’a yükseldi
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin’deki taşıt sayısı da değerlendirildi. TÜİK verilerine göre, Mersin’de şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 678 bin 740’a yükseldi. Mersin, bu taşıt varlığıyla 8’inci sırada yer alırken, şubat ayında bin 552 taşıt daha trafiğe dahil oldu.
Mersin’de trafiğe kayıtlı toplam 678 bin 740 adet taşıtın yüzde 45,5’ini otomobil, yüzde 23,8’ini motosiklet, yüzde 17,2’sini kamyonet, yüzde 5,6’sını traktör, yüzde 5,3’ünü kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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