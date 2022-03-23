OGM Ormanspor - BOTAŞ: 85-77

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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör

OGM ORMANSPOR: Robinson 19, Gökşen Fitik 3, Sevgi Uzun 16, Meltem Avcı 7, Mc Cowan 26, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Lucet 3

BOTAŞ: Dubljevic 28, Ayşegül Günay Aladağ 2, Hatice Pelin Gülçelik, Ayşe Cora 6, Prezelj, Işıl Alben 7, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 11, Jurjane 8, Davis 10.

1'İNCİ PERİYOT: 28-21

İLK YARI: 43-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-61

BitCi Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda BOTAŞ'ı 85-77 mağlup eden OGM Ormanspor yarı finale yükseldi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-03-23 20:45:52



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