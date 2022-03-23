OGM Ormanspor - BOTAŞ: 85-77

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör
OGM ORMANSPOR: Robinson 19, Gökşen Fitik 3, Sevgi Uzun 16, Meltem Avcı 7, Mc Cowan 26, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Lucet 3
BOTAŞ: Dubljevic 28, Ayşegül Günay Aladağ 2, Hatice Pelin Gülçelik, Ayşe Cora 6, Prezelj, Işıl Alben 7, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 11, Jurjane 8, Davis 10.
1'İNCİ PERİYOT: 28-21
İLK YARI: 43-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-61
BitCi Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda BOTAŞ'ı 85-77 mağlup eden OGM Ormanspor yarı finale yükseldi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-03-23 20:45:52
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