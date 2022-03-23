EuroCup Dörtlü Finali Fransa'da düzenlenecek

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MERSİN, (DHA)- FIBA Kadınlar EuroCup Dörtlü Finali, Fransa'nın Bourges kentinde organize edilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre; 5-7 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın Bourges şehrinde oynanacak olan dörtlü final maçlarında Çukurova Basketbol-Umana Reyer Venezia (İtalya) ve Galatasaray-Tango Bourges (Fransa), 5 Nisan'da finale çıkma mücadelesi verecek. Final karşılaşmaları ise 7 Nisan'da oynanacak. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez MERSIN, (DHA)

2022-03-23 20:47:33



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