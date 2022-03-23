ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - Hatayspor: 81-58

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner, Fatih Güler, İsmail Binbir

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 15, Zellous 8, Feride Şevval Akalan 2, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 5, Sinem Ataş 10, Fagbenle 4, Bonner 23, Esra Ural Topuz, Thomas 8.

HATAYSPOR: Wiley 15, İdal Yavuz, Büşra Akbaş 9, Bahar Çağlar Ökten 8, Selena Kör 5, Louka 2, Bilge Nisa Kasacı 1, Jones 15, Elif Emirtekin 3, Simge Şeker

1'İNCİ PERİYOT: 24-19

İLK YARI: 33-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-47

Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u 81-58 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor yarı finale yükseldi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-03-23 21:25:33



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