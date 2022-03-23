Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 - Hatayspor: 58

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, Hatayspor'u 8158 yenerek, son yarı finalist oldu.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 2419 önde tamamladı. İkinci periyotta her 2 takım da sayı bulmakta zorlanırken, devreye 3333 beraberlikle gidildi. 3. periyotta oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, bu periyodu 6247 önde tamamladı. Son periyotta oyundaki üstünlüğünü iyice ele alan ve aradaki sayı farkını açan Çukurova Basketbol, maçı 8168 yenerek, son yarı finalist oldu.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner xx, Fatih Güler xx, İsmail Binbir xx

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 15 xxx, Shavonte Sade Zellous x 8, Feride Şevval Akalan x 2, Melis Talay x 6, Fatmanur Karakaş x 5, Sinem Ataş xx 10, Temitope Titilola Fagbenle x 4, Dejuana Tenis Boner 23 xxx, Jasmine Loretta Thomas 8 x

Hatayspor: Aaryn Deje Ellenberg Willey 15 xx, Büşra Akbaş 9 x, Bahar Çağlar Ökten 8 x, Selena Kör 5 x, Vasiliki Louka 2 x, Bilge Nisa Kasacı 1 x, Jazmine Antoinette Jones 15 xx, Elif Emirtekin 3 x



1. periyot: 2419 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 3333

3. periyot: 6247 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.