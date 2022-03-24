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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamlıyayla'ya katlı otopark yapılıyor

İHA

Çamlıyayla'ya katlı otopark yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, özellikle yaz aylarında yaylacıların akın ettiği Çamlıyayla ilçesine katlı otopark yapmak için çalışmalara başlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi tarafından Çamlıyayla merkez Kale Mahallesi Saybaşı Sokak’ta bulunan ve pazar alanı olarak adlandırılan alana katlı otopark inşa edilmeye başlandı. Modern mimari ile inşa edilecek yeni katlı otopark 3 bin 323 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Fore kazık sistemiyle zemin ve temel sağlamlaştırma çalışmalarının yapıldığı proje kapsamında 2 bodrum ve 1 zemin kat olmak üzere 3 katlı 121 araç kapasiteli katlı otopark inşa edilecek.
Proje kapsamında zemin katın belirli günlerde pazar yeri olarak hizmet verebilmesi için bazı eklentiler yapılacak. Zemin katına 2 kadın, 2 erkek ve engelliler için 1 tuvaletin inşa edileceği otoparkta ayrıca depo alanları da bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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