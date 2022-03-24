Mersinli tekvandocu gelecek vadediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim gören 'Kır Çiçekleri'nden Cansu Nayman, küçük yaşta başladığı tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Mersin Şampiyonası’nda birinci oldu. Cansu Nayman’ın hedefi dünya çapında başarılar elde etmek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Kır Çiçekleri' projesinde birbirinden yetenekli kız çocukları, hem spor branşlarında alanında uzmanlardan eğitim alıyor hem de okul hayatlarına devam ediyor. 1 yıl önce projeye dahil olan Cansu Nayman da spora yetenekli öğrencilerden biri. 9 yaşında tekvando sporuna emek vermeye başlayan Nayman, ilk başarısını kısa süre önce gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Mersin Şampiyonası’nda aldı. Birincilik sevinci yaşayan Cansu’nun hayali ise dünya çapında başarılar elde etmek.



“Cansu, gelecek vadeden bir sporcu”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde tekvando fahri antrenörü olan Fuatcan Aldemir, 2019’dan beri fahri antrenörlük yaptığını belirterek, bu süreçte güzel başarılar elde ettiklerini söyledi. Demir, “Kır Çiçekleri Projesinde Cansu Nayman sporcumuz tekvando branşında ilerlemeyi tercih etti. Ben de kendisiyle her gün birebir ilgileniyorum. Cansu, gelecek vadeden bir sporcu. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yıldızlar Ligi Mersin Şampiyonası yapıldı ve ilk turnuvamız olmasına rağmen Cansu şampiyon oldu. Gruplar müsabakasında Mersin’i temsil etmeye hak kazandı. Tekvando branşı halk arasında daha çok ‘vurma, kırma’ gibi nitelendiriliyor. ‘Kadın sporcunun ne işi var?’ deniliyor. Bu düşünce yanlış. Bunu zaten Cansu ve onun gibi birçok sporcumuz kanıtladı. Tekvando olimpik bir branş olduğu için kafa koruyucumuz, gövde, ayaküstü bunlar hepsi elektronik daha çok görsel zevk, zarar en düşük seviyede olan bir spordur" dedi.



Cansu’nun hedefi Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak

Küçük yaşlardan itibaren tekvando branşında ilerleyen Cansun Nayman ise “9 yaşında başladım tekvandoya, 5 yıldır gidiyorum. Sakatlandığım için 1 yıl ara vermek zorunda kaldım. Tekvandoya babam beni yönlendirdi. Kuzenim milli olduğu için ondan heveslendim. Kır Çiçekleri projesine dahil olduktan sonra Fuatcan hocayla birlikte tekvandoya devam ettim. En son Anadolu Yıldızlar Ligi Şampiyonası’na katıldım, orada birinci oldum. Tekvandodaki hedefim Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak” diye konuştu.

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