Akdeniz Belediyesi, 1 kuruş ödemeden 30 milyon TL’lik tesis kurdu Mersin, Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle saatte 160 ton üretim kapasiteli asfalt plenti ile Sathi Kaplama Emisyon Tesisine kavuşuyor Belediye Başkanı Mustafa Gültak: “Asfalt plenti için 1 lira ödemedik” “Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek”

– Mersin, Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle saatte 160 ton üretim kapasiteli asfalt plenti ile Sathi Kaplama (soğuk asfalt) Emisyon Tesisine kavuşuyor. Yaklaşık 30 milyon TL'lik tesisler ve makine parkı, Akdeniz Belediyesi bütçesinden 1 kuruş harcanmadan kurulurken, hizmete girmek için artık gün sayıyor. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek” dedi.

Merkez Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesine kurulan asfalt plenti tesisi, sadece ilçenin değil, tüm Mersin’in ihtiyacını karşılayacak. Gaziantep’in Şahinbey Belediyesinin, Akdeniz Belediyesine bedelsiz verdiği asfalt plenti ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibeyle kurulan son teknoloji soğuk asfalt tesisi, Mersin’in son dönemdeki en önemli kazanımlarından biri oldu. Akdeniz Belediyesi, greyder, silindir distribütör, mobil asfalt yama robotu gibi araçları da Kardeş Belediyecilik Protokolü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile aldı.



“Şahinbey Belediyesinden ikmalini yaptırdığımız asfalt plenti için 1 lira ödemedik”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, kurulum aşaması tamamlanan tesisleri gezerek, başkan yardımcılarından son durumla ilgili bilgi aldı.

Başkan Gültak, burada İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerle ilgili bilgi verdi. Kürkçü Mahallesinde, daha önce de asfalt plenti olarak kullanılan araziler olduğunu belirten Gültak, “Burası Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait. Karayolları Bölge Müdürüyle yaptığımız tahsis anlaşması sonucunda bu arazinin kullanım haklarını biz üzerimize aldık. Daha sonra baktık ki, asfalta çok para gidiyor ve sıkıntılar yaşıyoruz, birçok girişimde bulunduk. Bu girişimlerimizde, kardeş şehir olduğumuz Şahinbey Belediyesi ve Başkan Mehmet Tahmazoğulları ile görüşmelerimiz sonucunda saatte 160 ton asfalt dökebilen bu tesisi 1 lira ödemeden Şahinbey Belediyesinden alarak buraya ikmalini yaptırdık. Tesisin kurulumu tamamlandı. Ne nakliyesiyle ilgili ne de tesisin kullanılabilir hale gelmesi noktasında hiç para ödemedik” diye konuştu.



“Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek”

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği hibeler sayesinde de asfalt plentinin hemen arka tarafında soğuk asfalt tesislerini kurduklarını söyleyen Gültak, “Bunları da son teknolojiyle kurulmuş tesisler. Şu an bu tesisleri dökme gazla çalıştıracağız, çünkü bu bölgede henüz doğalgaz yok. Ama doğalgaz da gelecek, onunla ilgili yazışmalarımı yaptık. Şu an arkadaşlarımız dökme gazla ilgili de ihaleye çıkıyorlar. Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek. Sadece sıcak asfalt olarak saatte 160 ton asfalt dökecek bir tesisi, böyle bir araziyi, böyle bir kompleksi Akdeniz'e kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Akdeniz ilçesinde, yoğun olarak tarımsal faaliyet yapıldığına işaret eden Gültak, tarım bahçeleri arasına devamlı mucur döktüklerini ve her yıl bu mucurun yağan yağmurlar ve sellerle kaybolup gittiğini anlatarak, “Ciddi bir israf oluşuyordu. İşte o yüzden soğuk asfaltı önemsiyoruz. Bundan sonra imkanlar dahilinde bu arazilerin yollarının çoğunu da soğuk asfaltla döşeyeceğiz” şeklinde konuştu.



“30 milyon liranın üzerinde bir tesis”

Gültak, asfalt plenti ve sathi kaplama tesislerinin değerinin 30 milyon liranın üzerinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“1 lira vermediğimize göre Akdeniz'e ve Akdeniz'in insanlarına güzel bir kompleks kazandırdığımızı düşünüyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana 30 bin tonun üzerinde asfalt işlemi yapmışız. Ama bunların çoğunu ihale kapsamında yaptığımız için ihaleye giren firmaların karlarını da üzerine koyduğunuzda büyük bir fark ortaya çıkar. Dolayısıyla bu işin en sıkıntılı yeri tesis olmasıydı. Şu tesis 30 milyon liralık bir tesis. Bu tesisi kurmak ve bunu tolere etmek için kar etmek zorundasınız. Biz tesisi elde ettik, yani işin yarısını halletmiş olduk. Bundan sonra bitüm alacağız ve tesis otomatikman mucurla birlikte çalışacak, asfalt üretecek. Biz, bu tesis sayesinde 50 bin ton civarında, daha doğrusu aynı tonajdaki rakamlara denk gelecektir. Bu da Akdeniz Belediyesinin sıkıntılı bütçesini epeyce rahatlatacaktır.”



“Asfalt maliyetlerini çok aşağıya çekecek”

Eksikleri tamamlayıp tesisi işletmeye alabilmeleri için belediye bütçesinden de katkı yapmaları gerektiğini belirten Gültak, Akdeniz Belediye Meclisinden sadece asfalt almak için 25 milyon TL’lik borçlanma talep ettiklerini söyledi. Gültak, “O borçlanmayı geçirir geçirmez de inşallah ilk işimiz tesisimizi çalıştırıp, hızlı bir şekilde asfalt dökmek. Böylelikle piyasadaki firmalara çok da mecbur durumda kalmayacağız, çünkü kendi tesisimiz var. Belki sadece işletme giderleri ve serim işlerinde ihaleye çıkacağız. Bu da asfalt maliyetini çok aşağılara çekecektir” dedi.

Önümüzdeki süreçte, tesiste üretilen asfaltı diğer ilçelere satmayı da planladıklarını ifade eden Gültak, “Tesis oturup çok daha iyi çalışmaya başladığında, ticari şirketimiz üzerinden ihalelere girmeyi planlıyoruz. Bu tesis, sadece Büyükşehir Belediyesinde var. Dolayısıyla ilçe belediyeleri de rahatlayacak. Mersin'e bir faydamız olacak, çünkü rekabet oluşacak. Bu rekabetin sonucunda ihaleye giren firmalar fiyatların daha da aşağı çekmek zorunda kalacaklar. Sonuçta bu rekabet Mersin'e yarayacaktır” diye konuştu.

