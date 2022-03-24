Akdeniz Belediyesi, 1 kuruş ödemeden 30 milyon TL’lik tesis kurdu Mersin, Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle saatte 160 ton üretim kapasiteli asfalt plenti ile Sathi Kaplama Emisyon Tesisine kavuşuyor Belediye Başkanı Mustafa Gültak: “Asfalt plenti için 1 lira ödemedik” “Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesi, 1 kuruş ödemeden 30 milyon TL’lik tesis kurdu Mersin, Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle saatte 160 ton üretim kapasiteli asfalt plenti ile Sathi Kaplama Emisyon Tesisine kavuşuyor Belediye Başkanı Mustafa Gültak: “Asfalt plenti için 1 lira ödemedik” “Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek”

İHA

Akdeniz Belediyesi, 1 kuruş ödemeden 30 milyon TL’lik tesis kurdu Mersin, Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle saatte 160 ton üretim kapasiteli asfalt plenti ile Sathi Kaplama Emisyon Tesisine kavuşuyor Belediye Başkanı Mustafa Gültak: “Asfalt plenti için 1 lira ödemedik” “Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek”

– Mersin, Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle saatte 160 ton üretim kapasiteli asfalt plenti ile Sathi Kaplama (soğuk asfalt) Emisyon Tesisine kavuşuyor. Yaklaşık 30 milyon TL'lik tesisler ve makine parkı, Akdeniz Belediyesi bütçesinden 1 kuruş harcanmadan kurulurken, hizmete girmek için artık gün sayıyor. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek” dedi.
Merkez Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesine kurulan asfalt plenti tesisi, sadece ilçenin değil, tüm Mersin’in ihtiyacını karşılayacak. Gaziantep’in Şahinbey Belediyesinin, Akdeniz Belediyesine bedelsiz verdiği asfalt plenti ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibeyle kurulan son teknoloji soğuk asfalt tesisi, Mersin’in son dönemdeki en önemli kazanımlarından biri oldu. Akdeniz Belediyesi, greyder, silindir distribütör, mobil asfalt yama robotu gibi araçları da Kardeş Belediyecilik Protokolü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile aldı.

“Şahinbey Belediyesinden ikmalini yaptırdığımız asfalt plenti için 1 lira ödemedik”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, kurulum aşaması tamamlanan tesisleri gezerek, başkan yardımcılarından son durumla ilgili bilgi aldı.
Başkan Gültak, burada İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerle ilgili bilgi verdi. Kürkçü Mahallesinde, daha önce de asfalt plenti olarak kullanılan araziler olduğunu belirten Gültak, “Burası Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait. Karayolları Bölge Müdürüyle yaptığımız tahsis anlaşması sonucunda bu arazinin kullanım haklarını biz üzerimize aldık. Daha sonra baktık ki, asfalta çok para gidiyor ve sıkıntılar yaşıyoruz, birçok girişimde bulunduk. Bu girişimlerimizde, kardeş şehir olduğumuz Şahinbey Belediyesi ve Başkan Mehmet Tahmazoğulları ile görüşmelerimiz sonucunda saatte 160 ton asfalt dökebilen bu tesisi 1 lira ödemeden Şahinbey Belediyesinden alarak buraya ikmalini yaptırdık. Tesisin kurulumu tamamlandı. Ne nakliyesiyle ilgili ne de tesisin kullanılabilir hale gelmesi noktasında hiç para ödemedik” diye konuştu.

“Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek”
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği hibeler sayesinde de asfalt plentinin hemen arka tarafında soğuk asfalt tesislerini kurduklarını söyleyen Gültak, “Bunları da son teknolojiyle kurulmuş tesisler. Şu an bu tesisleri dökme gazla çalıştıracağız, çünkü bu bölgede henüz doğalgaz yok. Ama doğalgaz da gelecek, onunla ilgili yazışmalarımı yaptık. Şu an arkadaşlarımız dökme gazla ilgili de ihaleye çıkıyorlar. Yakında tesisimiz bacası tütecek hale gelecek. Sadece sıcak asfalt olarak saatte 160 ton asfalt dökecek bir tesisi, böyle bir araziyi, böyle bir kompleksi Akdeniz'e kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.
Akdeniz ilçesinde, yoğun olarak tarımsal faaliyet yapıldığına işaret eden Gültak, tarım bahçeleri arasına devamlı mucur döktüklerini ve her yıl bu mucurun yağan yağmurlar ve sellerle kaybolup gittiğini anlatarak, “Ciddi bir israf oluşuyordu. İşte o yüzden soğuk asfaltı önemsiyoruz. Bundan sonra imkanlar dahilinde bu arazilerin yollarının çoğunu da soğuk asfaltla döşeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“30 milyon liranın üzerinde bir tesis”
Gültak, asfalt plenti ve sathi kaplama tesislerinin değerinin 30 milyon liranın üzerinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
“1 lira vermediğimize göre Akdeniz'e ve Akdeniz'in insanlarına güzel bir kompleks kazandırdığımızı düşünüyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana 30 bin tonun üzerinde asfalt işlemi yapmışız. Ama bunların çoğunu ihale kapsamında yaptığımız için ihaleye giren firmaların karlarını da üzerine koyduğunuzda büyük bir fark ortaya çıkar. Dolayısıyla bu işin en sıkıntılı yeri tesis olmasıydı. Şu tesis 30 milyon liralık bir tesis. Bu tesisi kurmak ve bunu tolere etmek için kar etmek zorundasınız. Biz tesisi elde ettik, yani işin yarısını halletmiş olduk. Bundan sonra bitüm alacağız ve tesis otomatikman mucurla birlikte çalışacak, asfalt üretecek. Biz, bu tesis sayesinde 50 bin ton civarında, daha doğrusu aynı tonajdaki rakamlara denk gelecektir. Bu da Akdeniz Belediyesinin sıkıntılı bütçesini epeyce rahatlatacaktır.”

“Asfalt maliyetlerini çok aşağıya çekecek”
Eksikleri tamamlayıp tesisi işletmeye alabilmeleri için belediye bütçesinden de katkı yapmaları gerektiğini belirten Gültak, Akdeniz Belediye Meclisinden sadece asfalt almak için 25 milyon TL’lik borçlanma talep ettiklerini söyledi. Gültak, “O borçlanmayı geçirir geçirmez de inşallah ilk işimiz tesisimizi çalıştırıp, hızlı bir şekilde asfalt dökmek. Böylelikle piyasadaki firmalara çok da mecbur durumda kalmayacağız, çünkü kendi tesisimiz var. Belki sadece işletme giderleri ve serim işlerinde ihaleye çıkacağız. Bu da asfalt maliyetini çok aşağılara çekecektir” dedi.
Önümüzdeki süreçte, tesiste üretilen asfaltı diğer ilçelere satmayı da planladıklarını ifade eden Gültak, “Tesis oturup çok daha iyi çalışmaya başladığında, ticari şirketimiz üzerinden ihalelere girmeyi planlıyoruz. Bu tesis, sadece Büyükşehir Belediyesinde var. Dolayısıyla ilçe belediyeleri de rahatlayacak. Mersin'e bir faydamız olacak, çünkü rekabet oluşacak. Bu rekabetin sonucunda ihaleye giren firmalar fiyatların daha da aşağı çekmek zorunda kalacaklar. Sonuçta bu rekabet Mersin'e yarayacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersinli tekvandocu gelecek vadediyor
YEREL HABERLER Mersinli tekvandocu gelecek vadediyor
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına ...
Çamlıyayla'ya katlı otopark yapılıyor
YEREL HABERLER Çamlıyayla'ya katlı otopark yapılıyor
Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı
YEREL HABERLER Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin ...
Mersin'de 'kadına yönelik şiddet' konuşuldu
YEREL HABERLER Mersin'de 'kadına yönelik şiddet' konuşuldu
Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs ...
Rusya Sağlık Bakanlığı, Rusatom Healthcare'e radyofarmasötik ilaç için tescil sertifikası verdi
YEREL HABERLER Rusya Sağlık Bakanlığı, Rusatom Healthcare'e ...
Başkan Seçer, kadın hentbol takımının galibiyet coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, kadın hentbol takımının galibiyet ...
Atıl taşlık arazi güneş enerjisi ile değerlendirildi, elektrik giderleri sıfırlandı GES projesi ile yaklaşık 2 milyon 300 bin TL kazanç elde edecek olan Erdemli Belediyesi, hem kendi kullandığı enerjiyi üretmiş oldu hem de her ay 60 bin TL gelir elde edecek seviyeye geldi
YEREL HABERLER Atıl taşlık arazi güneş enerjisi ile değerlendirildi, ...
Mersin’de sahil portakal doldu Arpaçbahşis Deresi'nden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal dalgaların şiddeti ile kumsalı kapladı
YEREL HABERLER Mersin’de sahil portakal doldu Arpaçbahşis ...
Tarsus İdman Yurdu 99 yaşında Tarsus İdman Yurdu, 99. kuruluş yıldönümünü kutladı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu 99 yaşında Tarsus İdman Yurdu, 99. ...
Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 adrese şafak operasyonu düzenledi Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen şüpheliler gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu Mersin polisi, ...
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 - Hatayspor: 58
YEREL HABERLER Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - Hatayspor: 81-58
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - Hatayspor: 81-58
EuroCup Dörtlü Finali Fransa'da düzenlenecek
YEREL HABERLER EuroCup Dörtlü Finali Fransa'da düzenlenecek
OGM Ormanspor - BOTAŞ: 85-77
YEREL HABERLER OGM Ormanspor - BOTAŞ: 85-77
Vali Su: "Madde bağımlılığı ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Vali Su: "Madde bağımlılığı ile mücadeleyi ...
Mut'tan Hollanda'ya zeytin ve yöresel ürün ihracatı
YEREL HABERLER Mut'tan Hollanda'ya zeytin ve yöresel ürün ihracatı
Mersin'de kablo hırsızlığı zanlıları yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kablo hırsızlığı zanlıları yakalandı
Mersin’de şubat ayında trafiğe bin 552 taşıt daha eklendi
YEREL HABERLER Mersin’de şubat ayında trafiğe bin 552 taşıt daha ...
Mersin’de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendi
YEREL HABERLER Mersin’de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendi
Mersin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları ...
Mersin ve Adana’nın 2021 işsizlik orana yüzde 13,2
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın 2021 işsizlik orana yüzde 13,2

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.