Mersin'de 'Pop-Up Dinner' etkinliği

InogarArt ve Atölye Mersin tarafından farklı disiplinlerden girişimcilerle networking ve işbirliği fırsatları oluşturmak üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 'bakliyata alternatif bakış' temasıyla düzenlenen 'PopUp Dinner' etkinliği, Toros Üniversitesi Aşçılık Programı ve Yayla Agro ArGe Merkezi işbirliği ile Mersin’de ilk defa gerçekleştirildi.

'PopUp Dinner' öncesinde düzenlenen atölyede, Mersin’de kültür, sanat, spor gibi alanlarında kilit rollerde olan isimlerden oluşan katılımcılar bir araya gelerek, Inogar Kooperatifi, InogarArt ve Atölye Mersin hakkında bilgi edindi, sektörlerin durumunu değerlendirerek girişimciliğin desteklenmesi için işbirliği ve yol haritası üzerine fikirler geliştirdi.

Inogar Mersin’de gerçekleştirilen 'PopUp Dinner' etkinliği kapsamında, Toros Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencileri mutfağın sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini de keşfetme fırsatı yakalarken, şefler o güne özel ilk defa oluşturdukları menüde bilgi ve deneyimlerini özgürce yansıtma şansına eriştiler. Etkinlik ile toplulukların kaynaşması için mekan ve ortam desteği sağlanmış oldu.

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