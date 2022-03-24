Mersin'de trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Mut ilçesinde trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sertavul bölgesinde devriye gezen jandarma ekipleri, SilifkeMutKaraman yolu üzerinde bulunan trafik uyarı işaret levhalarının yerlerinden sökülerek götürüldüğünü fark etti. Trafik uyarı işaret levhalarının çalınmış olduğundan şüphelenen ekipler, bölgede çalışma başlattı. Karaman istikametine giden bir aracı durduran ekipler, araçta yaptığı aramada yol üzerinden sökülen 6 adet trafik uyarı işaret levhası ele geçirdi.

Suçunu itiraf etiği bildirilen şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.