Akdeniz Belediyesi, öğrencilere sinema keyfi yaşattı

– Akdeniz Belediyesi, ilçedeki okullara eğitim gören öğrencilere sinema keyfi yaşattı. Öğrenciler, ‘Malazgirt 1071’ filmini izledi.

Mersin7in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, öğrencileri kültürel etkinliklerle buluşturmaya, bu sayede sınav streslerini üzerlerinden atmalarına yardımcı oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan program kapsamında, ilçe sınırlarında bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler sinema ile buluşturuldu. Akdenizli gençler ve çocuklar, kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında ‘Malazgirt 1071’ filmini izleme şansı buldu.



Bazı gençler ilk kez sinema salonunda film izledi

Etkinliğe katılan bazı gençler, hayatlarında ilk kez bir filmi sinema salonunda izlediklerini belirterek, mutluluklarını ifade ederken, sınıf arkadaşlarıyla birlikte keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.