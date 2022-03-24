Dereye atıldığı öne sürülen portakallar, sahile vurdu

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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, dereye döküldüğü iddia edilen ve akıntıyla denize kadar sürüklenen çok sayıda portakal, dalgalarla sahile vurdu.

İlçeden geçen Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı iddia edilen portakallar, denize taşınarak, dalgalarla kıyıya vurdu. Kumsalda biriken çürük portakallar, kirliliğe neden olurken, sahilde yürüyüş yapanlar fotoğraflarını çekti. Durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, portakalların temizlenmesi için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-03-24 15:27:02



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