Toroslar'da 'sıfır atık' uygulaması yaygınlaşıyor

Toroslar Belediyesince 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ilçede pilot okul seçilen Çukurova Mahallesi’ndeki Şehit Mustafa Sarı Ortaokulu ile Korukent Mahallesi’nde bulunan Oto Galericiler Sitesi’ne geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek 4'üncü 'Sıfır Atık Belgesi'ni alan Toroslar Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak çalışmalarına devam ediyor. Hizmet binalarındaki tüm çöp kovalarını kaldırarak 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran, ilçede pilot mahalle olarak belirlenen Çağdaşkent Mahallesi’ne geri dönüşüm kutuları yerleştiren belediye, bu uygulamanın kapsamını genişleterek ilçenin eğitim kurumlarından Şehit Mustafa Sarı Ortaokulu’nu ve Oto Galericiler Sitesi’ni projeye dahil etti.

Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, israfın önlenmesi, çevre duyarlılığının artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını da sürdüren belediye, sıfır atık kapsamında geri dönüşüm kutularını pilot seçilen sitelere de yerleştirecek.

“Sokakta geri dönüşüm var” sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında kağıt, plastik, cam, metal, organik atıklar ve bütün bu atıkların geri kazanımı koordineli bir şekilde sağlanacak.



“Geleceğimiz için sıfır atık”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'Sıfır Atık Projesi’ni ilçe genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Sıfır atık, geri dönüşümün yanı sıra sağlıklı bir gelecek adına atılmış önemli bir adım. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için ilçemizde başlattığımız 'Sıfır Atık Projesi’ni başarıyla sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çevreyi ve doğayı gözeterek çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yılmaz; “Sağlıklı çevre, bilinçli toplum hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediyemizin hizmet binalarına, pilot mahallelerimize ve pilot okul seçilen Şehit Mustafa Sarı Ortaokulumuza geri dönüşüm kutularımızı yerleştirdik. Öğrencilerimiz çevre bilinci kazanırken, geri dönüşüme de katkı sağlayacak. Bu konuda hassasiyet gösteren ve destek olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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