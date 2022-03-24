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Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 - Fenerbahçe Safiport: 74

İHA

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 - Fenerbahçe Safiport: 74

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı 7466 yenerek, ilk finalist oldu.
Mersin Servet Tazegül'de oynanan maça her iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyodu Nesibe Aydın 2120 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan sarılacivertli ekip, devreye 3733 önde girdi.
3. periyotta da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Safipot, bu periyodu da 4646 galip kapadı. Maçın son periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe Safiport, maçı 7466 kazanarak, adını finale yazdırdı.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner xx, Orkun Yurttaş xx, Nazlı Çisil Güngör xx
Nesibe Aydın: Jessica Lauren Thomas xx 12, Katsiaryna Snytsina x 2, Merve Uygül x 2, Kamile Nacickaite xx 16, Hülya Çoklar Asarcıklı x 6, Meltem Yıldızhan x 6, Harika Gözde Eldaş x 6, Alaaina Denise Coates xxx 16
Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx 14, Olcay Çakır Turgut xx 8, Şerife Alperi Onar x 3, Elizabeth Olatayo Williams xx 9, Tuğçe Canitez x 3, Kayla Renae Mc Bride xxxx 28, Bria Nicole Hartley xx 9
1. Periyot: 2120 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 3337 (Fenerbahçe Safiport lehine)
3. Periyot: 4654 (Fenerbahçe Safiport lehine)
5 Faul: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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