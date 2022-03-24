OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 93-96

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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yener Yılmaz, İbrahim Altıntaş, İsmail Binbir

OGM ORMANSPOR: Hilal Halaç, Robinson 16, Gökşen Fitik 14, Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun 15, Meltem Avcı 2, Mc Cowan 20, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir, Lucet 12.

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 2, Fagbenle 21, Hayes 17, Bonner 24, Esra Ural Topuz 8, Bariç 6.

1'İNCİ PERİYOT: 24-24

İLK YARI: 43-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-75

5 FAUL: Bariç (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor)ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında OGM Ormanspor'u 96-93 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmada 2 teknik faul alan OGM Ormanspor Başantrenörü Alper Durur oyun dışı kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-03-24 21:30:28



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