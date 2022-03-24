Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 93 - Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi:96

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– Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor’u 9693yenerek, finalde Fenerbahçe Safiport’un rakibi oldu. Final, Cumartesi günü oynanacak.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça her 2 takım da karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyot 2424 berabere bitti. İkinci periyotta maça ağırlığını koyan Çukurova Basketbol, devreye 5043 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, bu periyodu da 7569 galip kapadı. Kıran kırana geçen son periyotta ise karşılıklı sayılar atılırken, maçı 9693 kazanan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu. Final, cumartesi günü oynanacak.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, İbrahim Altıntaş xx, İsmail Binbir xx

OGM Ormanspor: Danielle Marie Robinson xxx 16, Gökşen Fitik xx 14, Sevgi Uzun xxx 15, Meltem Avcı x 2, Teaira Zyaire Mc Cowan xxx 20, Damla Gezgin xx 14, Soana Kautelia Angelina Lucet xx 12

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın xx 10, Melis Talay x 6, Fatmanur Karakaş x 2, Sinem Ataş x 2, Temitope Titilola Fagbenle xxx 21, Renara Tiffany Hayes xx 17, Dejuana Tenis Boner xxx 24, Esra Ural Topuz x 8, Nika Baric x 6

1. Periyot: 2424

Devre: 4350 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 6975 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

5 Faul: Nika Baric (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi)

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