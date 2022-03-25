Akdeniz Belediyesi Çocuk Şenliği 29 Mart’ta başlıyor

Akdeniz Belediyesi, bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla zengin ve eğlenceli bir içeriğe sahip ücretsiz Çocuk Şenliğine imza atıyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Millet Bahçesi sahil etabında, 293031 Mart 2022 tarihleri içinde düzenlenecek Çocuk Şenliği, 10.0015.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Üç gün sürecek olan Akdeniz Belediyesi Çocuk Şenliğinde; çeşitli sahne gösterileri ve eğitici atölyeler, tiyatro gösterileri, yarış parkuru, oyun alanları, yüz boyama ve birbirinden eğlenceli daha birçok etkinlik yer alacak.



“Ailelerimizi çocuklarıyla birlikte şenliğe bekliyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bir çağrı yaparak, tüm Akdenizlileri, Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla Millet Bahçesinde düzenlenecek Çocuk Şenliğine davet etti. Başkan Gültak, “En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan sevgili çocuklarımız için eğlence ve oyun dolu bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Çocuklarımızın sevinç, heyecan ve mutluluğuna katkı sunmak istiyoruz. Çocuklarıyla güzel saatler, keyifli ve unutamayacakları anlar yaşamaları için bütün ailelerimizi, ücretsiz düzenleyeceğimiz çocuk şenliğimize bekliyoruz” dedi.

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