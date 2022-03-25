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Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılara şafak operasyonu: 7 gözaltı Mersin merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi

İHA

Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılara şafak operasyonu: 7 gözaltı Mersin merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi

Mersin merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Şüphelilerin tamamını belirleyen ekipler, Mersin merkezli İstanbul ve Antalya'da yaptığı şafak operasyonuyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Mağdurlar tarafından V.T.A., Y.A.K. ve T.A. isimli şahıslara para gönderildiği, gönderilen paraların bir kısmının hesap sahipleri tarafından bir kısmının ise müştekilere ait paraların izini kaybettirmek için diğer hesapla gönderilmek suretiyle diğer şüphelilerce çekildiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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