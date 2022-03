Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'da final heyecanı

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)Mersin'de düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, "Finalde de çok iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Artık top oyuncularda. Tüm performanslarının maksimumunu vereceklerdir. Bizler onlara güveniyoruz" dedi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Aziz Akkaya ise "Kupayı burada bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Servet Tazegül Spor Salonu´nda yarın 15.00´te başlayacak final karşılaşması öncesi Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi başantrenörleri ile takım kaptanları açıklamalarda bulundu. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonu´nda düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yücesir, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve kulüplerin başantrenörleri ile takım kaptanları katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer, "Bitci Kadınlar Türkiye Kupası´nın Mersin´de düzenlenmesinden hepimiz çok mutluyuz. Turnuva başladığından bu yana birbirinden güzel müsabakalar izlettiren takımlarımıza teşekkür eder, finale kalan ekiplerimize başarılar dilerim. Finalde güzel bir mücadele daha izleyeceğimize inancım sonsuz. EuroLeague ve EuroCup 4´lü final oynamaya hak kazanan takımlarımızı da ayrıca tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de her iki takıma başarı diledi.

LAPENA: ARTIK TOP OYUNCULARDA

Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Víctor Lapena, "Öncelikle Mersin şehrine bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. İspanya´da Akdeniz kıyısında yaşıyorum ve burası benim evime benziyor. 3 yıldır da Fenerbahçe´de görev yapıyorum ve kendimi evimde hissediyorum. Türk basketbolu ve Türkiye için en iyisini diliyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi turnuva boyunca çok iyi bir mücadele sergiledi. Şimdi de onlarla finalde karşılaşacağız. Kupaya Galatasaray derbisi ile başladık. Çok iyi bir maç izlettirdik. Finalde de çok iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Artık top oyuncularda. Tüm performanslarının maksimumunu vereceklerdir. Bizler onlara güveniyoruz" diye konuştu.

CANITEZ: GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Fenerbahçe Safiport takım kaptanı Tuğçe Canıtez, "Mersin gibi güzel bir şehirde bu kupayı oynamak çok keyifli. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi hem ülkemizde hem de Avrupa'nın en değerli takımlarından bir tanesi. Finalde kendi evlerinde oynama avantajları var. Kupanın ilk maçında oynadığımız derbi karşılaşmasında güzel bir atmosfer oldu. Bu atmosferi yeniden yaşamak istiyoruz. Finalde taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayacaktır. Her zaman şampiyonluğu hedefleyen bir takımız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

AKKAYA: HER İKİ TAKIM KADIN BASKETBOLUNA DEĞER KATTI

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Aziz Akkaya da tüm sporseverleri yarınki finale davet ederek şunları söyledi:

"Her iki takım da kadın basketboluna değer kattılar. Ayrıca burada güzel bir organizasyon var. EuroLeague ve EuroCup´ta iddialı iki takım yarın finalde mücadele edecek. Belki Supercup´ta da karşı karşıya geleceğiz. Fenerbahçe köklü bir kulüp ama ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de iyi bir organizasyon. Bu organizasyona daha da değer katmak için buraya geldim. Kupayı burada bırakmak istiyoruz. Avrupa´da iddialı iki takım. Tüm taraftarlar bu iki takımı izlesin istiyorum."

TOPUZ: EV SAHİBİ OLMAK BÜYÜK ŞANS

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takım kaptanı Esra Ural Topuz, ev sahibi olarak mücadele etmenin kendileri için büyük şans olduğunu kaydetti. Topuz, "Her kulvarda şampiyonluğu hedefledik ve ilk hedefimiz de kupayı kazanmak. Finalde iyi basketbol oynamak istiyoruz. Ardından da Final Four´a daha emin adımlarla gitmek istiyoruz. Seyir zevkinin yüksek olduğu bir maç olmasını dilerim. İyi olan kazansın" dedi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-03-25 14:19:36



