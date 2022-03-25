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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

İHA

Başkan Bozdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin, Türkiye ve dünya şampiyonalarında şampiyon olmuş ve derece yapmış Tarsus Belediyespor sporcularıyla bir araya geldi.
Tarsus Belediyespor yönetim kurulu, hocalar, şampiyonlar ve derece alan sporcuları Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan makamında ağırladı.Her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını anımsatan Başkan Bozdoğan, Tarsus’un sadece tarih, kültür ve sanatla değil sporla da gündeme gelmesini istediklerini kaydetti.
Bir arada oldukları sporcuların sadece kentte değil ülke ve dünyada çok önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Bozdoğan," Onlar Tarsus’un gururudur ve onlar sayesinde Tarsus artık şampiyonluklarıyla da anılan bir şehir haline geldi. Onları yürekten kutluyorum ve daha da başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.
Genç sporcuların başarılarının kamuoyuyla paylaşılmasının onların başarısını arttıracağını ifade eden Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonunda oynanan maçta Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımını 7053'lük skorla mağlup ederek Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi grubunu şampiyon olarak tamamladı. Ayrıca Tarsus Belediyesi genç kızlar voleybol takımımız Mersin’i bölgeler arası şampiyonada temsil etmeye hak kazanmıştır. Milli sporumuz olan güreş dalında 47 Mart'ta Yozgat’ta yapılan U17 Grekoromen Türkiye Şampiyonasında 51 kilogramda Veli Kaan Seymen, 65 kilogramda Batuhan Çakmak Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca Türkiye boks şampiyonasında Abuzer Topaloğlu 91 kilogramda Türkiye şampiyonu olmuştur. Dünya çapındaki başarılardan bahsedecek olursak Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde yapılan U23 Avrupa Şampiyonasında Tarsuslu İsmet Çiftçi 74 kilogramda Ermenistanlı Menua Yarınekyan’ı 31 skorla yenip Avrupa üçüncüsü olmuştur. Yine farklı olarak 516 şubat 2022 tarihleri arasında Antalya Kemer Türkiye Wushu Şampiyonasında Ahmet Can Polat Türkiye birincisi olmuştur. 1321 şubat 2022 İstanbul Avrupa Muaythai Şampiyonasında Hümeyra Kara Muaythai Avrupa ikincisi olmuştur. Şampiyon olan ve derece yapan tüm sporcuların olduğu listeyi de detaylı olarak kamuoyuna sunacağımız bu gençlerimiz Tarsus’un gururudur ve gururu olmaya da devam edecektir. Onların daha da başarılı olması için gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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