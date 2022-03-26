Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı

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Murat SÖZERİ/ GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan Mevlüt Mavi (58) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mevlüt Mavi yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada yanında bulunan oğlu Durmuş Ali Mavi (21) yaralanırken, Mevlüt Mavi ise traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Mevlüt Mavi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Durmuş Ali Mavi ise sağlık ekiplerince Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Mavi'nin cesedi, hastane morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Murat SÖZERİ

2022-03-26 00:02:53



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