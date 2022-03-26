Minik ellerin ilk hasat sevinci Doğa Müfettişleri projesi çerçevesinde kurulan çocuk serasında minikler ilk hasat heyecanı yaşadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Doğa Müfettişleri projesi ile minikler, kurulan çocuk serasında hem üretmeyi öğreniyor hem de doğa bilinci ile yetişiyor.

Mersin Erdemli Belediyesi Doğa Müfettişleri Projesi çerçevesinde 'Çocuk Serası' kurdu. Kurulan serada Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri düzenli eğitim aldı. Tohum atılmasından, hasat edilmesine kadar üretim sürecinin her aşamasında öğrenciler yer aldı.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün uzman personelleri, öğretmen ve öğrencilerle üretim sürecini birlikte takip etti.

Doğa Müfettişi projesiyle doğa bilinci kazanan minikler, domatesten salatalığa, maydanozdan rokaya, lahanadan ıspanağa ürettikleri sebzelerin ilk hasadını yapmanın sevincini yaşadı.

Minik sepetleri ellerine alan çocuklar ise ilk hasadı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte yaptı. Yaptıkları ilk hasadı ise aileleri ve öğretmenlerine götürdüler.

"Çocuklar sebzeyi manavda değil, dalında öğreniyor"

Çocuk Serası ve Doğa Müfettişleri projesiyle, doğa bilinci ile dolu bir nesil yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üretmenin önemini çocuklara küçük yaştan itibaren öğretmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Başkan Tollu, “Erdemlimizde özellikle kreşimizde büyüyen çocuklarımızın yarınlara en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hazırlanması için gayret içerisindeyiz. Akademik eğitimin yanında çocuklarımızın, doğa bilinciyle donanması da önemli. Çocuklarımızın sebzeyi ve meyveyi manavda değil de dalında görmesini sağlıyoruz. Çocuklarımızla birlikte tohumunu attığımız beslediğimiz, diktiğimiz, büyüttüğümüz, gübrelediğimiz ve yetiştirdiğimiz ürünlerin hasadını bugün çocuklarımızla birlikte yaptık. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, doğa bilinci, doğa sevgisi gerçekten görülmeye değerdi. Çocuklarımızla birlikte hasat ettiğimiz ürünleri sepetlerine koyarak ailelerine, annelerine, babalarına buradan gönderiyoruz, afiyetle yemelerini sağlayacağız” diye konuştu.

Ektikleri ürünleri topladıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden kreş öğrencisi Ayşe Sultan Ceylan, “Bugün Başkan amcayla geldik salatalık topladık, domates topladık çok mutlu oldum” diye konuştu.

Salatalığı toplayıp afiyetle yediği için mutlu olduğunu belirten kreş öğrencisi Necati Yaman Gür'de, “Bugün salatalık topladık, domates topladık, salatayı afiyetle yedik” diye konuştu.

Rabia Süeda Badas ise “Bugün arkadaşlarımla salatalık ve domates topladık çok mutluyum, çok eğlendik. Bugün seraya geldiğim için mutluyum” diye konuştu.

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