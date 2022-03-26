Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Don Son Hai, Vali Su’yu ziyaret etti

Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Don Son Hai, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi çerçevesinde görüş alışverişinde bulundu.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Mersin’e gelen Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Don Son Hai, Valilik makamında Vali Ali İhsan Su ile buluştu. Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Hai, daha sonra Valilik makamına geçerek Vali Su ile bir süre görüştü.

Gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su’ya teşekkürlerini ileten Büyükelçi Don Son Hai, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinin gelişerek daha da artacağına olan inancını ifade etti.

Vali Su ise Büyükelçi Hai’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

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