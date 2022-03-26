Mersin Şehir Tiyatrosu, Matruşka oyununu Ankaralılarla buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 14. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali çerçevesinde “Matruşka” oyunu ile Ankaralı tiyatroseverlerle buluştu. Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, Polonya, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerden de tiyatro topluluklarının yer aldığı festivalde, Matruşka oyunu büyük ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu, 14. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali çerçevesinde “Matruşka” oyununu Ankara’da sahneledi. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde gerçekleştirilen temsil ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu aynı zamanda ilk Ankara turnesini yaptı.

Ankaralı tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Matruşka, festivalde özel olarak düzenlenen Tuncer Cücenoğlu Seçkisinde yer aldı. Kadının ve erkeğin birbirini tanıma, anlama ve bir arada yaşama mücadelesine getirilen farklı bir bakış açısı ve anlatımla sahnelenen oyun, Ankaralı tiyatroseverlerden tam not aldı.

Türkiye’nin dört bir tarafından tiyatro topluluklarının yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, İran, Polonya ve İsviçre gibi ülkelerden de katılımın gerçekleştiği festivalde, 36 tiyatro topluluğu oyunlarını seyirciyle buluşturma fırsatı buluyor. Çankaya Belediyesinin ortaklığıyla düzenlenen 14. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali 31 Mart’a kadar devam edecek.

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