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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlılarla minikler Yaşlılar Haftasında buluştu

İHA

Yaşlılarla minikler Yaşlılar Haftasında buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde yaş almışlar ve minikleri buluşturduğu bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Birlikte seramik boyayan ve sohbet eden yaş almışlar ve minikler eğlenceli bir gün geçirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı jenerasyonların bir araya getirildiği atölye çalışması, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ortaklığında Palm City AVM’de düzenlendi. Etkinlikte, Yaşlı Destek Biriminden hizmet alan ve etkinliklerine katılan yaş almışlar ile Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinde eğitim gören minikler bir araya geldi.

“Onlar bizim baş tacımız”
Etkinlikte, Yaşlı Destek Birimi üyelerinin seramiklerden yaptığı ürünler ve Atatürk temalı figürler boyandı. Renkleri birlikte seçerek boyamayı birlikte yapan katılımcılar, eğlenceli saatler geçirdi. Yaş almışlar bildiklerini aktarırken, minikler de sorular sordu. Etkinliğin sonunda minikler, Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinde kendi elleriyle yaptıkları ve içerisinde ‘Onlar Bizim Baş Tacımız’ yazan resimli teşekkür kartı hediye etti.

“İnsan güzel vakit geçiriyor”
Yaşlı Destek Biriminin etkinliklerinden faydalanan Şükran Karpuz, miniklerle buluşmasını değerlendirerek, “Çok tatlıydı, çok güzeldi. İnsan güzel vakit geçiriyor. Ben evde hep yalnız olmaktansa çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Önce renk ayrımı yaptık beraber aynı tasla çalışmamız oldu. Kendisine ‘dikkatli bir şekilde sadece yeşili sür’ dedim. O dikkatli bir şekilde sadece yeşille boyamaya çalıştı. Gözümün görmediği yerleri kendi uyardı. Çok güzel bir çalışmaydı” dedi.
Yapılan etkinliklerin kendisine iyi geldiğini söyleyen Karpuz, “Böyle bir muhabbet, değişik, güzel bir ortam oldu benim için. Boş vaktimi çok güzel geçiriyorum” ifadelerini kullandı.
Şükran Karpuz, miniklerin kendisine hediye ettiği teşekkür kartını da çok beğendiğini belirterek, “Çok tatlı. Benim de torunlarım var. Çocuklar bir güneş bizim için” diye konuştu.

“Ben de isterdim ki çocuk olayım”
Mersin’de tek yaşadığını ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde kendisini yalnız hissetmediğini belirten Fatma Emran da “Çocuklarla bir araya gelmek çok iyiydi. Ben de isterdim ki çocuk olayım. Çok iyi bir duyguydu. Mersin’de tekim ben. Belediye bana sahip çıkıyor. Kaliteli personeli var. Yaşlıya sahip çıkıyor, yardımcı oluyor. Arkamda oldukları için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte ayrıca yaş almışlara Büyükşehir Belediyesinde görevli psikologlar tarafından Mini Mental Durum Değerlendirme Testi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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