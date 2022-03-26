Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Çukurova Basketbol, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek, kupanın sahibi oldu

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Çukurova Basketbol, Fenerbahçe Safiport'u 7158 yenerek, kupanın sahibi oldu.
Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 2316 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 4127 galip girdi. Maçın 3. periyotunda aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova Basketbol, bu periyotu da 5845 önde girdi. Maçın son periyotunda oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, maçı 7158 yenerek kupanın sahibi oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Güler xx, Çağlar Özkan xx
Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xx 8, Manolya Kurtulmuş xx 8, Olcay Çakır Turgut x 2, Şerife Alperi Onar x 2, Elizabeth Olatayo Williams xx 12, Tuğçe Canitez x 3, Kayla Renae Mc Bride xx 8, Alina Iagupova xxx 15
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 3, Sinem Ataş xx 7, Temitope Tıtılola Fagbenle xxx 21, Renara Tiffany Hayes xx 8, Dejuana Tenis Boner xxx 24, Esra Ural Topuz x 3, Jasmine Loretta Thomas x 5
1. periyot: 1623 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
Devre: 2741 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
3. periyot: 4558 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.