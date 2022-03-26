Şampiyon ÇBK Mersin Yenişehir Belediye kupayı kaldırdı



Akkaya: Galibiyeti Türk antrenörlerine armağan ediyorum Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Safiport'u 71 58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediye, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kupa töreni sonrası açıklamalarda bulunan ÇBK Mersin Yenişehir Belediye Başantrenörü Aziz Akkaya, "Bu kupayı hayatımızda ilk defa kazanıyoruz. Güzel bir takım kurduk. Başkanıma teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ediyorum, bana izin verdiler buraya gelmem için. Bu galibiyeti bir de Türk antrenörlerine armağan etmek istiyorum. Çünkü Türk antrenörler kendilerine fırsat verildiğinde neleri başarabildiklerini gördüler" dedi.

TOPUZ: HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İLK KUPAYI ALDIK

Takım kaptanı Esra Ural Topuz ise, "Çok mutluyum. Güzel Mersin taraftarına bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu gurur, bu başarı onun. Her zaman bizimle oldu, her zaman bize destek verdi. Çok şükür biz de hedeflerimiz doğrultusunda ilk kupamızı aldık. Bu gece eğlenip şampiyonluğu kutlayacağız. Önümüzdü final-four var. İnşallah oradan da kupayla döneriz" diye konuştu.

Oyuncu Melis Talay da, "Çukurova kurulduğundan beri buradayım. İlk defa böyle bir kupa kazandık. Çok mutluyum. Şunu biliyorum, bir takımda kadınlara değer verilirse başarı gelir" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kupa töreni

-Başantrenör Aziz Akkaya röp

-Kaptan Esra Ural Topuz röp

-Oyuncu Melis Talay röp26.03.2022 Haber Kodu : 220326115DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-03-26 17:44:55



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